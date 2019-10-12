В Бурятии при пожаре погибли пять человек

МОСКВА, 12 октября. /ТАСС/. Пять человек, в том числе двое детей, стали жертвами пожара, который произошел ночью в субботу в жилом доме в поселке Саган-Нур в Бурятии. Об этом сообщается на сайте ГУ МЧС по региону.

"Пожар с трагическими последствиями произошел сегодня ночью в поселке Саган-Нур Мухоршибирского района в пятиэтажном жилом доме. Сообщение о пожаре поступило в 01:29 ночи по местному времени (20:19 мск) <...> В 01:39 пожар был полностью ликвидирован на площади 1,5 кв. м. При тушении пожара обнаружены пятеро погибших, в том числе двое детей", - говорится в сообщении.

Еще 22 жильца дома смогли эвакуироваться самостоятельно. По данным регионального МЧС, предварительной причиной пожара стал аварийный режим работы электрооборудования. Отмечается, что сильное задымление произошло в квартире, расположенной на пятом этаже.

На месте происшествия находятся начальник ГУ МЧС России по Республике Бурятия генерал-майор Александр Марков, дознаватели отдела надзорной деятельности, специалисты испытательной пожарной лаборатории и следственные органы по выяснению причин пожара и гибели людей.