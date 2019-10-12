Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В Бурятии при пожаре погибли пять человек

Среди них двое детей

МОСКВА, 12 октября. /ТАСС/. Пять человек, в том числе двое детей, стали жертвами пожара, который произошел ночью в субботу в жилом доме в поселке Саган-Нур в Бурятии. Об этом сообщается на сайте ГУ МЧС по региону.

"Пожар с трагическими последствиями произошел сегодня ночью в поселке Саган-Нур Мухоршибирского района в пятиэтажном жилом доме. Сообщение о пожаре поступило в 01:29 ночи по местному времени (20:19 мск) <...> В 01:39 пожар был полностью ликвидирован на площади 1,5 кв. м. При тушении пожара обнаружены пятеро погибших, в том числе двое детей", - говорится в сообщении.

Еще 22 жильца дома смогли эвакуироваться самостоятельно. По данным регионального МЧС, предварительной причиной пожара стал аварийный режим работы электрооборудования. Отмечается, что сильное задымление произошло в квартире, расположенной на пятом этаже.

На месте происшествия находятся начальник ГУ МЧС России по Республике Бурятия генерал-майор Александр Марков, дознаватели отдела надзорной деятельности, специалисты испытательной пожарной лаборатории и следственные органы по выяснению причин пожара и гибели людей.

Теги
РоссияБурятия
Реклама на ТАСС
Из-за тайфуна "Хагибис" к эвакуации готовятся почти 10 млн японцев
В результате удара стихии в Токио закрыты большинство магазинов, ресторанов и аптек
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС