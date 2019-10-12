В Хабаровском крае ведут поиски людей с затонувшего катера

ТАСС, 12 октября. На реке Горин в Хабаровском крае затонул катер, один человек погиб, двое пропали без вести. Их разыскивают спасатели и полиция, сообщила в субботу пресс-служба Главного управления МЧС по региону.

"Спасатели Хабаровского филиала Дальневосточного регионального поисково-спасательного отряда МЧС России совместно с сотрудниками полиции ведут поиски двух пропавших людей. По данным районного отдела МВД России, предполагаемое последнее место их нахождения могло быть на реке Горин в районе поселке Боктор. Ранее в ходе проведения поисковых мероприятий сотрудниками полиции на акватории реки на левом берегу напротив поселка был обнаружен затопленный катер и тело мужчины", - говорится в сообщении.

Предполагается, что на катере находились еще два человека, который в настоящее время ищут. В пятницу для проведения поисковых мероприятий к месту прибыла группа спасателей МЧС России из города Комсомольска-на-Амуре. Вместе с сотрудниками полиции за минувшие сутки они обследовали береговую линию реки Горин на протяжении 10 км. Поиски результатов пока не принесли.