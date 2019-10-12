Первой жертвой тайфуна "Хагибис" в Японии стал автомобилист

ТОКИО, 12 октября. /ТАСС/. Тайфун "Хагибис", который в настоящее время надвигается на Японию, предположительно стал причиной гибели жителя соседней с Токио префектуры Тиба. Об этом в субботу сообщило японское общественное телевидение.

По данным местной полиции, легковой автомобиль был предположительно опрокинут порывами шквального ветра на одной из дорог города Итихара (префектура Тиба). Находившийся в транспортном средстве 40-летний мужчина скончался от полученных травм.

Японская полиция в настоящее время расследует причины случившегося - в качестве главной версии рассматривается именно шквальный ветер от тайфуна.

Тайфун "Хагибис", который местные метеорологи сравнивают с тайфуном "Ида", унесшим в 1958 году жизни более 1200 жителей страны, в настоящее время движется по направлению к столице. Метеорологи прогнозируют выпадение рекордных осадков и угрозу возникновения оползней и разливов рек. К эвакуации в настоящее время готовятся около 10 млн человек в центральной части Японии.

Непогода стала причиной полной остановки железнодорожного сообщения в Токио, отмены всех внутренних авиарейсов - международные авиарейсы будут отменены в ночь с субботу на воскресенье. По вине тайфуна в Токио закрыты большинство магазинов, ресторанов и аптек, включая круглосуточные.

В настоящее время тайфун "Хагибис", ставший 19-м по счету в этом году, движется с юго-востока со скоростью 25 км/ч. Порывы ветра в его центральной части достигают скорости 55 м/с. Ожидается, что японской столицы он достигнет около 21:00 по местному времени (15:00 мск).