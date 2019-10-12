Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Первой жертвой тайфуна "Хагибис" в Японии стал автомобилист

Находившийся в опрокинувшейся машине 40-летний мужчина скончался от полученных травм

ТОКИО, 12 октября. /ТАСС/. Тайфун "Хагибис", который в настоящее время надвигается на Японию, предположительно стал причиной гибели жителя соседней с Токио префектуры Тиба. Об этом в субботу сообщило японское общественное телевидение.

По данным местной полиции, легковой автомобиль был предположительно опрокинут порывами шквального ветра на одной из дорог города Итихара (префектура Тиба). Находившийся в транспортном средстве 40-летний мужчина скончался от полученных травм.

Японская полиция в настоящее время расследует причины случившегося - в качестве главной версии рассматривается именно шквальный ветер от тайфуна.

Тайфун "Хагибис", который местные метеорологи сравнивают с тайфуном "Ида", унесшим в 1958 году жизни более 1200 жителей страны, в настоящее время движется по направлению к столице. Метеорологи прогнозируют выпадение рекордных осадков и угрозу возникновения оползней и разливов рек. К эвакуации в настоящее время готовятся около 10 млн человек в центральной части Японии.

Непогода стала причиной полной остановки железнодорожного сообщения в Токио, отмены всех внутренних авиарейсов - международные авиарейсы будут отменены в ночь с субботу на воскресенье. По вине тайфуна в Токио закрыты большинство магазинов, ресторанов и аптек, включая круглосуточные.

В настоящее время тайфун "Хагибис", ставший 19-м по счету в этом году, движется с юго-востока со скоростью 25 км/ч. Порывы ветра в его центральной части достигают скорости 55 м/с. Ожидается, что японской столицы он достигнет около 21:00 по местному времени (15:00 мск).

Реклама на ТАСС
Токийский аэропорт Ханэда полностью приостанавливает работу из-за тайфуна "Хагибис"
Эта мера коснется как внутренних, так и международных авиалиний
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС