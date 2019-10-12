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Три человека погибли в ДТП с легковушкой в Свердловской области

По предварительным данным, виновником аварии стал водитель ВАЗ-21093, который не справился с управлением машины

ТАСС, 12 октября. Легковой автомобиль опрокинулся и загорелся на 18 км дороги Горбуново - Байкалово - Ирбит в Свердловской области. Три человека погибли, сообщили ТАСС в пресс-службе управления ГИБДД по региону.

"ДТП с тремя погибшими произошло 12 октября в 01:30 (23:30 мск) на 18 км автодороги Горбуново - Байкалово - Ирбит. По предварительным данным, водитель автомобиля ВАЗ-21093, двигаясь со стороны Байкалово в сторону города Талица, не справился с управлением, допустил столкновение с препятствием с последующим опрокидыванием и возгоранием автомобиля. В салоне сгоревшей машины находились три человека: водитель и два пассажира", - сказала собеседница агентства.

В связи с аварией сотрудники полиции проводят проверку.

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РоссияСвердловская область
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