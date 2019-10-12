Полиция в Челябинске почти сутки ищет восьмилетнего школьника

ЧЕЛЯБИНСК, 12 октября. /ТАСС/. Школьник 2011 года рождения пропал в Челябинске. Полицейские с пятницы ищут ребенка, сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МВД по области.

"В 21:30 (19:30 мск) пятницы в полицию от родителей поступило заявление, что пропал мальчик 2011 года рождения. В связи с этим начаты разыскные мероприятия. Сегодня участковые уполномоченные проводят поквартирный обход в Ленинском районе. Также изучаются записи с камеры видеонаблюдения школы", - сказал собеседник агентства.

По словам волонтера, который также участвует в поисках, мальчик пропал, отправившись гулять по городу после школы. "У него ключей не было, а родителей у подъезда он ждать не стал", - пояснил волонтер.