Двухэтажный дом в Салехарде сдвинулся со свай

ТАСС, 12 октября. Почти 40 человек эвакуировали из многоквартирного дома в Салехарде (Ямало-Ненецкий автономный округ) из-за того, что в ночь на субботу он сместился со свай. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе регионального главка МЧС.

Информация о происшествии на улице Мира поступила в 00:15 (22:15 мск пятницы). В доме, по данным спасателей, живут 37 человек, в том числе шесть детей.

"Через четыре минуты спасатели прибыли на место происшествия. Пожарно-спасательными подразделениями спасено восемь человек, из них трое детей. В 00:25 (22:25 мск) остальные жильцы были экстренно эвакуированы в автобус, предоставленный городским автопредприятием. На данный момент люди размещены в гостинице "Юлана". Пострадавших нет", - говорится в сообщении.

В пресс-службе городской администрации журналистам сообщили, что в доме на 16 квартир зарегистрированы 49 человек, но проживает 35. Всем им будет предоставлено жилье из маневренного фонда.

Сам дом оцеплен полицейскими, жители смогут вернуться только после полного обследования здания.

По данным МЧС, дом был построен в 1977 году.