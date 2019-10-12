Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

СК возбудил дело после пропажи жительницы Екатеринбурга, собиравшейся продать машину

Сотрудники следственного комитета и полиции устанавливают обстоятельства пропажи женщины

ТАСС, 12 октября. Следователи в Екатеринбурге возбудили уголовное дело в связи с исчезновением 27-летней женщины, которая в четверг отправилась продавать свой автомобиль и не вернулась. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Следственного Управления СК РФ по Свердловской области.

"По факту исчезновения девушки, которая собиралась продать свою машину, возбуждено уголовное дело по статье Уголовного кодекса "Убийство". В рамках возбужденного дела сотрудники следственного комитета и полиции выполняют комплекс необходимых мероприятий по установлению всех обстоятельств безвестного исчезновения", - сказали в пресс-службе.

Теги
РоссияСвердловская область
Реклама на ТАСС
Посольство РФ назвало имена двух россиян, находившихся в разбившемся в ДР Конго Ан-72
В результате крушения погибли Владимир Садовничий и Виталий Шумков
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС