СК возбудил дело после пропажи жительницы Екатеринбурга, собиравшейся продать машину

ТАСС, 12 октября. Следователи в Екатеринбурге возбудили уголовное дело в связи с исчезновением 27-летней женщины, которая в четверг отправилась продавать свой автомобиль и не вернулась. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Следственного Управления СК РФ по Свердловской области.

"По факту исчезновения девушки, которая собиралась продать свою машину, возбуждено уголовное дело по статье Уголовного кодекса "Убийство". В рамках возбужденного дела сотрудники следственного комитета и полиции выполняют комплекс необходимых мероприятий по установлению всех обстоятельств безвестного исчезновения", - сказали в пресс-службе.