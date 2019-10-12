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Тайфун "Хагибис"

У посольства РФ в Японии нет сообщений о пострадавших от тайфуна "Хагибис" россиянах

В российском диппредставительстве заявили, что держат ситуацию на контроле

ТОКИО, 12 октября. /ТАСС/. Сведения о пострадавших среди граждан России, проживающих в Японии, где бушует тайфун "Хагибис", к настоящему моменту не поступали. Об этом в субботу ТАСС сообщили в посольстве РФ в Японии.

"Информации о пострадавших среди россиян не поступало. Посольство держит ситуацию на контроле", - подчеркнул собеседник агентства.

В посольстве также отметили, что российское дипломатическое представительство на своих страницах в социальных сетях размещает всю необходимую оперативную информацию, связанную с ударом стихии, информируя проживающих в Японии граждан России.

В частности, ранее на странице дипмиссии РФ в Facebook было опубликовано сообщение с призывом к соотечественникам воздержаться от поездок по Токио в связи с тайфуном "Хагибис". "Избегайте низин, тоннелей, воздержитесь от поездок даже по городу на общественном или личном транспорте", - указано в сообщении.

Ранее власти Японии объявили максимальный уровень угрозы в семи префектурах, включая Токио, в связи с приближающимся тайфуном, призвав местных жителей к скорейшей эвакуации.

Удар стихии вызвал остановку железнодорожного и воздушного сообщения, включая международные авиаперелеты. Согласно последним данным, по крайней мере два человека погибли и еще не менее 30 пострадали в результате тайфуна, который в ближайшие часы обрушится на Токио.

Теги
ЯпонияТайфун "Хагибис"
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