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СМИ: в Нью-Йорке четыре человека погибли в результате стрельбы у клуба

Еще четверо получили ранения

ТАСС, 12 октября. По меньшей мере четыре человека погибли, четверо получили ранения в результате стрельбы, которая произошла у ночного клуба в нью-йоркском районе Бруклин. Об этом в субботу сообщает газета New York Post.

Инцидент со стрельбой произошел в 07:00 по местному времени (14:00 мск). Трое из получивших ранения госпитализированы. Информации о состоянии их здоровья пока не поступало.

Полиция начала расследование. В связи со случившимся сотрудники правоохранительных органов допрашивают двух человек.

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