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Тайфун "Хагибис"

СМИ: число пострадавших из-за тайфуна "Хагибис" увеличилось до 70

Как сообщалось ранее, жертвами стихии стали два человека

ТОКИО, 12 октября. /ТАСС/. По крайней мере два человека погибли и еще 70 пострадали в Японии из-за тайфуна "Хагибис", который в настоящее время движется по направлению к Токио. Об этом в субботу сообщило агентство Kyodo.

Один человек погиб после того, как автомобиль, в котором он находился, опрокинуло шквальным ветром. Еще один мужчина погиб из-за схода оползня на его дом. Повреждения из-за удара стихии также зафиксированы в 57 городах трех префектур центральной части страны, включая Токио.

Удар стихии вызвал полную остановку железнодорожного и авиационного сообщения, масштабные отключения электроэнергии и перебои в работе линий телефонной связи и интернета. В городах центральной части страны зафиксированы сходы оползней и разливы рек. Как сообщили ТАСС в посольстве РФ в Японии, информации о пострадавших среди российских граждан не поступало.

Теги
ЯпонияТайфун "Хагибис"
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