В Токио из-за тайфуна "Хагибис" разлилась река Тамагава

ТОКИО, 12 октября. /ТАСС/. Тайфун "Хагибис", который в субботу обрушился на центральный регион Японии, вызвал разлив крупной реки Тамагава, которая проходит по Токио. Об этом сообщило японское общественное телевидение.

Отмечается, что разлив реки произошел на территории столичного района Сэтагая. Тамагава - река протяженностью 138 км, которая проходит по трем префектурам Японии, включая Токио. Разлив реки привел к подтоплению обширных территорий в районе Сэтагая - в некоторых местах вода вплотную подступила к жилым домам.

Тайфун "Хагибис" в субботу достиг главного японского острова Хонсю и, пройдя сквозь Токио, направился на северо-восток Японии. Ожидается, что к полудню воскресенья он выйдет в Тихий океан, где превратится в область низкого давления.