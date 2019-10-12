В Токио из-за тайфуна "Хагибис" разлилась река Тамагава

ТОКИО, 12 октября. /ТАСС/. Тайфун "Хагибис", который в субботу обрушился на центральный регион Японии, вызвал разлив крупной реки Тамагава, которая проходит по Токио. Об этом сообщило японское общественное телевидение.
Отмечается, что разлив реки произошел на территории столичного района Сэтагая. Тамагава - река протяженностью 138 км, которая проходит по трем префектурам Японии, включая Токио. Разлив реки привел к подтоплению обширных территорий в районе Сэтагая - в некоторых местах вода вплотную подступила к жилым домам.
Тайфун "Хагибис" в субботу достиг главного японского острова Хонсю и, пройдя сквозь Токио, направился на северо-восток Японии. Ожидается, что к полудню воскресенья он выйдет в Тихий океан, где превратится в область низкого давления.
Согласно последним данным, по крайней мере два человека погибли и еще более 80 пострадали из-за удара стихии. Тайфун "Хагибис" вызвал полную остановку железнодорожного и авиационного сообщения, масштабные отключения электроэнергии и перебои в работе линий телефонной связи и интернета. В городах центральной части страны зафиксированы многочисленные сходы оползней. Как сообщили ТАСС в посольстве РФ в Японии, информации о пострадавших среди российских граждан не поступало.
В результате тайфуна, который по мощности сравнивали с тайфуном "Ида", обрушившимся в 1958 году на японские территории и унесшим жизни свыше 1,2 тыс. человек, в 12 префектурах Японии, включая Токио, был объявлен максимальный уровень угрозы. К настоящему времени это предупреждение было снято только для префектуры Яманаси.