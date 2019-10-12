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В Подмосковье в результате ДТП с "Газелью" погиб один человек

В происшествии пострадали еще семь человек

МОСКВА, 12 октября. /ТАСС/. "Газель" и два легковых автомобиля столкнулись на трассе в Подмосковье. По предварительным данным, один человек погиб, семь пострадали, сообщили ТАСС в субботу в пресс-службе ГУ МВД по Московской области.

"В Московской области на дороге "Кашира - Ненашево" автомобиль "Газель" выехал на встречную полосу, где произошло лобовое столкновение с двумя легковыми машинами - Daewoo Matiz и Dodge. Предварительно, один человек погиб, семь пострадали", - сказал собеседник агентства.

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