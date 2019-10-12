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Тайфун "Хагибис"

Сотни тысяч жителей префектуры Фукусима эвакуируются из-за тайфуна "Хагибис"

Указание к эвакуации затрагивает город Иваки с населением более 340 тыс. человек

ТОКИО, 12 октября. /ТАСС/. Указание к эвакуации получили жители города Иваки в японской префектуре Фукусима на северо-востоке страны, к которой в настоящее время приближается тайфун "Хагибис". Об этом в субботу объявило национальное метеорологическое управление страны.

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Отмечается, что указание к эвакуации было направлено во все районы города и затрагивает все его население, которое превышает 340 тыс. человек. Префектура Фукусима также входит в число 11 префектур Японии, для которых сохраняется максимальный уровень угрозы в связи с тайфуном "Хагибис".

Тайфун "Хагибис" в субботу достиг главного японского острова Хонсю и, пройдя через Токио, направился на северо-восток Японии. Ожидается, что к полудню воскресенья он выйдет в Тихий океан, где превратится в область низкого давления.

Согласно последним данным, по крайней мере два человека погибли и еще более 80 пострадали из-за удара стихии. Тайфун "Хагибис" вызвал полную остановку железнодорожного и авиационного сообщения, масштабные отключения электроэнергии и перебои в работе линий телефонной связи и интернета. В городах центральной части страны зафиксированы многочисленные сходы оползней. Как сообщили ТАСС в посольстве РФ в Японии, информации о пострадавших среди российских граждан не поступало.

Теги
ЯпонияТайфун "Хагибис"
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