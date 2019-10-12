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В полиции считают, что стрельба в ночном клубе Нью-Йорка не связана с разборками банд

Старший детектив городской полиции сообщил, что четверо человек были застрелены, еще трое госпитализированы

НЬЮ-ЙОРК, 12 октября. /ТАСС/. Стрельба в субботу в ночном клубе нью-йоркского района Бруклин не связана с разборками преступных группировок. Об этом сообщил старший детектив Дермот Ши на пресс-конференции, трансляция которой велась в Twitter управления полиции Нью-Йорка.

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"Пока преждевременно говорить о том, что огонь был открыт из-за ссоры, ссоры во время азартных игр или же во время ограбления", - информировал Ши. "Нет никаких признаков того, что происшедшее каким-то образом связано с бандами", - отметил старший детектив полиции Нью-Йорка.

По его словам, на месте преступления обнаружены две единицы огнестрельного оружия, в том числе револьвер калибра 9 мм. Всего было сделано не менее 15 выстрелов, в помещении в этот момент находились 15 человек.

Детектив подтвердил, что четверо человек были застрелены, еще трое - двое мужчин и одна женщина - госпитализированы. Их ранения не представляют угрозу для жизни. Еще один человек повредил себе ногу, пытаясь спастись бегством с места преступления.

В помещение, где произошла стрельба, легально устраивали азартные игры. Внутри были обнаружены колоды карт и игральные кости. Свидетельств распития алкогольных напитков не обнаружено.

В генконсульстве РФ в Нью-Йорке сообщили корреспонденту ТАСС, что российских граждан, по предварительной информации, среди пострадавших в результате стрельбы нет.

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