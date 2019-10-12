СМИ: в Новом Орлеане при обрушении строящейся гостиницы погиб человек

НЬЮ-ЙОРК, 12 октября. /ТАСС/. Один человек погиб, еще 18 человек госпитализированы в субботу после обрушения нескольких этажей здания строящейся гостиницы Hard Rock в городе Новый Орлеан (штат Луизиана). Об этом сообщил местный новостной портал Nola со ссылкой на городскую пожарную службу.

По ее данным, обрушились до восьми этажей строящегося здания. Один человек погиб, 18 человек, состояние которых оценивается как стабильное, доставлены в городские больницы. Власти ведут поиск трех из 45 строителей, работавших внутри недостроенной гостиницы в момент происшествия.

Полиция и пожарные эвакуировали людей из зданий, расположенных в непосредственной близости от стройки.