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Женщина и ребенок погибли в ДТП на Ставрополье

В результате происшествия пострадали еще два человека

СТАВРОПОЛЬ, 12 октября. /ТАСС/. Женщина и ребенок погибли и еще два человека пострадали в субботу в результате столкновения автомобиля ВАЗ-2106 с трактором в Апанасенковском районе Ставрополья, сообщили в управлении ГИБДД по Ставропольскому краю.

"От полученных травм на месте происшествия скончался 2,5-летний ребенок, который в момент ДТП находился на заднем пассажирском сидении на руках у женщины. Также от полученных травм скончалась женщина-пассажир. 40-летний водитель и другая женщина-пассажир госпитализированы", - говорится в сообщении.

Авария произошла около 18:30 мск на 24 км автодороги Дивное - Рагули - Арзгир. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

Теги
РоссияСтавропольский край
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