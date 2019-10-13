В Новой Москве украли экскаватор-погрузчик стоимостью 2,5 млн рублей

МОСКВА, 13 октября. /ТАСС/. Неизвестный украл в Новой Москве экскаватор-погрузчик стоимостью 2,5 млн рублей. Возбуждено уголовное дело. Об этом ТАСС в воскресенье сообщили в пресс-службе столичного главка МВД.

"В полицию поступило сообщение о краже автомобиля по адресу: город Москва, поселение Сосенское, 41-й км Калужского шоссе. Полицейские, прибыв на место, установили, что неизвестный по указанному адресу совершил кражу экскаватора-погрузчика JCB 3CX-4WS-SM, а затем скрылся", - сообщили в главке, отметив, что материальный ущерб составил 2,5 млн рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 158 УК РФ ("Кража, совершенная в особо крупном размере").