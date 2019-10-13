Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В Новой Москве украли экскаватор-погрузчик стоимостью 2,5 млн рублей

Полиция возбудила уголовное дело

МОСКВА, 13 октября. /ТАСС/. Неизвестный украл в Новой Москве экскаватор-погрузчик стоимостью 2,5 млн рублей. Возбуждено уголовное дело. Об этом ТАСС в воскресенье сообщили в пресс-службе столичного главка МВД.

"В полицию поступило сообщение о краже автомобиля по адресу: город Москва, поселение Сосенское, 41-й км Калужского шоссе. Полицейские, прибыв на место, установили, что неизвестный по указанному адресу совершил кражу экскаватора-погрузчика JCB 3CX-4WS-SM, а затем скрылся", - сообщили в главке, отметив, что материальный ущерб составил 2,5 млн рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 158 УК РФ ("Кража, совершенная в особо крупном размере").

Теги
Россия
Реклама на ТАСС
Четыре человека госпитализированы после ДТП с автобусом в Уфе
Из них нет пациентов в тяжелом состоянии
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС