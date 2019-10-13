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В Томской области задержали подозреваемого в серии изнасилований в 2004-2017 годах

Следователи обнаружили ДНК-профиль, который позволил установить личность подозреваемого

МОСКВА, 13 октября. /ТАСС/. Полицейские задержали 60-летнего мужчину, подозреваемого в совершении серии изнасилований, совершенных на протяжении 15 лет, с 2004 по 2017 год, в городе Стержевой Томской области, им оказался местный житель. Об этом в воскресенье сообщается на сайте Следственного комитета РФ.

"Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Томской области совместно с оперативными сотрудниками региональных УМВД и УФСБ задержан 60-летний мужчина, подозреваемый в совершении серии преступлений против половой свободы в городе Стрежевой, совершаемых на протяжении 15 лет", - говорится в сообщении.

По данным следствия, в 2004-2017 годах на территории города Стрежевой (расположен на северо-западе Томской области, население около 40 тыс. человек) было совершено несколько эпизодов нападения на женщин неустановленным лицом, в ходе которых потерпевшие подвергались сексуальному насилию.

Отмечается, что в результате исследования вещественных доказательств с применением современных криминалистических средств и методик при производстве дополнительной генотипической экспертизы был обнаружен ДНК-профиль, который и позволил установить личность подозреваемого. Им оказался 60-летний житель Стрежевого. Он был опознан одной из потерпевших.

Задержанному уже предъявлено обвинение по нескольким эпизодам преступлений по статьям об изнасиловании и о насильственных действиях сексуального характера (ст. 131 и 132 УК РФ). Следствие ходатайствует перед судом об аресте задержанного.

Теги
РоссияТомская область
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