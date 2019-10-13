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Стрельба в США

В Чикаго неизвестный застрелил трех граждан Болгарии

Полиция города считает, что речь идет о бытовом инциденте

СОФИЯ, 13 октября. /ТАСС/. Граждане Болгарии погибли при инциденте со стрельбой в Чикаго в США. Об этом в воскресенье сообщил МИД Болгарии.

"В связи с инцидентом со стрельбой в Чикаго, при котором было застрелено четыре человека, а пятый находятся в критическом состоянии, можем подтвердить, что три жертвы - две женщины и один мужчина, граждане Болгарии", - говорится в сообщении МИД, поступившем в представительство ТАСС в Софии. Вице-премьер и министр иностранных дел Екатерина Захариева контролирует ситуацию и дало указание генеральному консульству в Чикаго, которое находиться в контакте с местными властями, оказать все необходимое содействие гражданам Болгарии.

Генеральный консул Болгарии в США Иван Анчев в интервью телеканалу bTV сообщил, что жертвами преступления стала болгарская семья. "К сожалению в Чикаго жертвами преступления стали болгарские граждане, четвертой жертвой убийства стал гражданин США", - сообщил Анчев.

Мэр Чикаго Лори Лайтфут прокомментировала убийство в Twitter, отметив, что "стрельба ужасающая и почти не объяснима, но случается очень часто не только здесь, но и по всей стране".

Полиция Чикаго полагает, что речь идет о бытовом инциденте.

Теги
БолгарияСШАСтрельба в США
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