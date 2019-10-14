Полиция опровергла собственные заявления о стрельбе и ранении человека во Флориде

НЬЮ-ЙОРК, 14 октября. /ТАСС/. Органы правопорядка американского города Бока-Ратон (штат Флорида) опровергли сделанные ранее собственные заявления о стрельбе и ранении одного человека в местном торговом центре. По данным правоохранителей, повреждения единственный пострадавший получил во время эвакуации, а сам факт стрельбы до сих пор не подтвержден. Уточненная информация о происшедшем размещена в воскресенье вечером на странице городской полиции в Twitter.

"Потерпевший, которого доставили в медицинский центр Дилрей, получил травму во время эвакуации. Потерпевший не получал огнестрельного ранения. На данный момент мы расследуем подозрительный инцидент, первопричиной которого были громкие хлопки. Их источник не выявлен", - говорится в сообщении управления полиции города Бока-Ратон.

Получив сигнал о предполагаемой стрельбе, стражи порядка провели эвакуацию покупателей и обыски в ТЦ при участии отрядов спецназа. Некоторым людям, которые доверились полиции и нашли себе укрытие, пришлось дожидаться помощи несколько часов. Об этом свидетельствует переписка полиции с этими лицами в том же Twitter.