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Неизвестный пытался вскрыть банкомат лопатой в центре Москвы

Злоумышленник не смог украсть деньги и скрылся

МОСКВА, 14 октября. /ТАСС/. Неизвестный пытался взломать банкомат в центре Москвы при помощи лопаты. Как сообщили ТАСС в пресс-службе столичного главка полиции, злоумышленник не смог украсть деньги и скрылся.

"13 октября в 01:47 в службу "02" от сотрудника службы безопасности банка поступило сообщение о повреждении банкомата на улице 1-я Тверская-Ямская, дом 11. Полицейские, прибыв на место, установили, что неизвестный неустановленным предметом пытался вскрыть банкомат и похитить денежные средства, но ничего не похитив, скрылся", - сообщили в главке. По данному факту проводится проверка.

Источник ТАСС в правоохранительных органах уточнил, что злоумышленник пытался вскрыть банкомат лопатой.

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