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Обвиняемые в хищении при реализации программы "Глонасс" получили до пяти лет колонии

Их обвиняют в краже 114 млн рублей

МОСКВА, 14 октября. /ТАСС/. Суд приговорил троих фигурантов уголовного дела о хищении 114 млн рублей при реализации федеральной целевой программы "Глонасс" к срокам от трех до пяти лет колонии, еще одному обвиняемому назначен штраф в 1 млн рублей. Об этом ТАСС сообщила представитель Главного следственного управления СК по Московской области Ольга Врадий.

"Приговором суда бывшему первому замгендиректора ФГУП "Центральный научно-исследовательский институт машиностроения" Джорджу Ковкову назначено наказание в виде трех лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима, бывшему гендиректору ФГУП "Управление специального строительства № 5 при Спецстрое России" Александру Белову - в виде четырех лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима, бывшему гендиректору ООО "Спецмонолит" Роману Мартыненко - в виде пяти лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима, бывшему начальнику отдела капитального строительства указанной организации Александру Чернову - штраф в размере 1 млн рублей, в отношении бывшего финансового консультанта с функциями гендиректора ООО "Проконсалтинг" Дмитрия Белицкого уголовное преследование прекращено за истечением срока давности", - сообщила Врадий.

В зависимости от роли и степени участия они признаны виновными в мошенничестве, злоупотреблении полномочиями, пособничестве в злоупотреблении полномочиями и легализации денежных средств, приобретенных другими лицами преступным путем. Следствие и суд установили, что в 2010 году в рамках реализации программы "Глонасс" федеральным космическим агентством была утверждена проектно-сметная документация о проведении работ по реконструкции и техническому перевооружению корпуса 100-1 ЦНИИ машиностроения в Королеве и получено разрешение на проведение строительных работ. На перевооружение корпуса было выделено из бюджета 1 млрд 50 млн рублей, после чего ЦНИИ заключил договор подряда с управлением специального строительства № 5 при Спецстрое России, который возвел монолитные конструкции зданий корпуса с технологией применения крупнощитовой опалубки на 39,4 млн рублей. В ходе проведения работ соучастники похитили 114 млн рублей и злоупотребили полномочиями при утверждении актов выполненных строительных работ.

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