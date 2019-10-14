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В Астраханской области троих полицейских арестовали по подозрению в фальсификации дела

На основании недостоверных документов было возбуждено уголовное дело по факту организации и содержания наркопритона

АСТРАХАНЬ, 14 октября. /ТАСС/. Следственные органы возбудили уголовное дело в отношении троих полицейских, которых подозревают в фальсификации результатов оперативно-разыскной деятельности, в результате чего в отношении мужчины было возбуждено дело о создании наркопритона. Оперуполномоченные арестованы, сообщили в понедельник журналистам в пресс-службе следственного управления СК РФ по Астраханской области.

"На основании материалов из регионального УФСБ возбуждено уголовное дело в отношении трех оперуполномоченных отдела по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Астрахани. Их подозревают в совершении преступления по статье "Фальсификация результатов оперативно-разыскной деятельности". Фигуранты дела задержаны, по ходатайству следователя им избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - уточнили в пресс-службе.

По версии следствия, в период с июля по август 2019 года трое оперуполномоченных, не имея реальных доказательств причастности местного жителя к созданию наркопритона, изготовили недостоверные документы о проведении оперативно-разыскных мероприятий. На их основании было возбуждено уголовное дело по факту организации и содержания наркопритона в отношении гражданина, непричастного к совершению данного преступления.

Как сообщили в пресс-службе УМВД по региону, по данному факту назначена служебная проверка. В случае подтверждения вины сотрудников, они будут уволены из органов внутренних дел, а их непосредственные руководители привлечены к дисциплинарной ответственности.

Теги
РоссияАстраханская область
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