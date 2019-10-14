В Москве на Щелковском шоссе затруднено движение транспорта после столкновения трех машин

МОСКВА, 14 октября. /ТАСС/. Движение автотранспорта затруднено на Щелковском шоссе в Москве после ДТП с участием трех автомобилей. Как сообщили ТАСС в пресс-службе столичного управления ГИБДД, пострадавших в результате аварии нет.

"Сегодня утром на Щелковском шоссе произошло столкновение трех транспортных средств. В результате ДТП пострадавших нет. Движение автотранспорта в сторону центра затруднено", - сказал собеседник агентства.

Он также отметил, что сотрудники ГИБДД устанавливают причины произошедшего, полицейские обращаются ко всем автомобилистам с просьбой выбирать альтернативные маршруты движения.