Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В Москве на Щелковском шоссе затруднено движение транспорта после столкновения трех машин

В результате ДТП пострадавших нет. Движение автотранспорта в сторону центра затруднено

МОСКВА, 14 октября. /ТАСС/. Движение автотранспорта затруднено на Щелковском шоссе в Москве после ДТП с участием трех автомобилей. Как сообщили ТАСС в пресс-службе столичного управления ГИБДД, пострадавших в результате аварии нет.

"Сегодня утром на Щелковском шоссе произошло столкновение трех транспортных средств. В результате ДТП пострадавших нет. Движение автотранспорта в сторону центра затруднено", - сказал собеседник агентства.

Он также отметил, что сотрудники ГИБДД устанавливают причины произошедшего, полицейские обращаются ко всем автомобилистам с просьбой выбирать альтернативные маршруты движения.

Теги
Россия
Реклама на ТАСС
Пожар на станции метро "Выставочная" в Москве ликвидирован
Возгорание произошло в техническом помещении
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС