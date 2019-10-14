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Хищения в Минкульте

Мосгорсуд оставил в СИЗО сотрудника Минкультуры Мосолова по делу о хищении средств

Его обвиняют в хищении более чем 20 млн рублей бюджетных средств

МОСКВА, 14 октября. /ТАСС/. Мосгорсуд признал законным арест заместителя директора департамента охраны объектов культурного наследия Минкультуры РФ Павла Мосолова, обвиняемого в хищении более чем 20 млн рублей бюджетных средств, выделенных в 2011-2016 годах на ремонт Соловецкого монастыря, передает корреспондент ТАСС.

"Жалобу защиты Мосолова оставить без удовлетворения, постановление суда первой инстанции - без изменения", - огласила постановление судья.

17 сентября правоохранительные органы задержали Мосолова, экс-главу департамента госохраны объектов культурного наследия Минкультуры РФ Владимира Цветнова, Татьяну Магдееву и экс-гендиректора ООО "Сфера" Сергея Семикова. В тот же день им было предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере, совершенном организованной группой (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Фигурантам в зависимости от роли каждого вменяется до пяти эпизодов мошенничества на общую сумму более 20 млн рублей. Вину никто из них не признает.

Теги
РоссияХищения в Минкульте
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