В Орске нашли расчлененное тело женщины

ОРЕНБУРГ, 14 октября. /ТАСС/. Расчлененное тело женщины нашли в понедельник жители Орска (Оренбургская область). Об этом ТАСС сообщила старший помощник руководителя регионального управления Следственного комитета РФ Анжелика Линькова.

"Обнаружены фрагменты тела человека, женщины. На место выехали следователи, производят осмотр места происшествия, выясняют все обстоятельства", - сказала Линькова.

По данным местных СМИ, человеческие останки лежали в сумке в одном из мусорных баков.

В связи с произошедшим региональное управление СК возбудило уголовное дело по статье "Убийство".