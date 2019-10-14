Источник: в Петербурге неизвестные сожгли Jaguar хоккеиста Пахрудина Гимбатова

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 14 октября. /ТАСС/. Седан премиум-класса Jaguar XF, принадлежащий хоккеисту Пахрудину Гимбатову, сожгли в Санкт-Петербурге. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах.

"Машина принадлежит хоккеисту Гимбатову", - сказал собеседник агентства.

По данным городского управления МЧС, инцидент произошел ночью 13 октября на Московском проспекте. Пожар удалось потушить менее чем за час, в результате ЧП никто не пострадал.

В управлении МВД по городу и Ленинградской области сообщили журналистам, что в связи с произошедшим возбуждено уголовное дело по статье 167 УК РФ ("Умышленное повреждение чужого имущества"). Ущерб от пожара составил 1,4 млн рублей. При этом в ведомстве не уточнили, кому принадлежит сгоревший автомобиль.

Гимбатов, согласно данным сайта Континентальной хоккейной лиги, выступал за череповецкую "Северсталь", а также за петербургский СКА и другие клубы.