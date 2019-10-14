Из-за тайфуна "Хагибис" в Японии погибли более 50 человек

ТОКИО, 14 октября. /ТАСС/. По меньшей мере 53 человека погибли из-за тайфуна "Хагибис", который прошел через центральные и восточные районы Японии в минувшие выходные. Об этом сообщило в понедельник агентство Kyodo.

Еще более 200 человек пострадали, 16 числятся пропавшими без вести. Наибольшее число погибших и пострадавших зафиксировано в северо-восточных префектурах, где произошли разливы рек, и жилые дома оказались подтопленными.

Также 30 тыс. японцев не могут вернуться в свои дома и находятся в эвакуационных центрах после удара стихии, заявил премьер-министр Японии Синдзо Абэ на совещании кризисного штаба по ликвидации последствий стихийных бедствий.

В районах, через которые прошел тайфун, продолжают восстанавливать инфраструктуру. К работам привлечены спасатели и подразделения Сил самообороны. В Токио и соседних префектурах в результате обрывов линий электропередачи без света остаются несколько тысяч домов. Более чем в 100 тыс. квартир и домов по всей стране отсутствует водоснабжение.

Железнодорожный транспорт и токийские аэропорты Нарита и Ханэда в течение дня за редким исключением работают в штатном режиме.

Тайфун "Хагибис" ударил по основной территории Японии в субботу. Местные власти объявили максимальный уровень угрозы в 12 префектурах центральной части страны, включая Токио. Как сообщили ТАСС в посольстве РФ в Японии, информация о пострадавших россиянах на данный момент не поступала.