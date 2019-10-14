Более 115 человек эвакуировали из хирургического корпуса ГКБ № 64 Москвы из-за пожара

МОСКВА, 14 октября. /ТАСС/. Сотрудники столичного ГУ МЧС совместно с врачами больницы эвакуировали из хирургического корпуса ГКБ № 64 Москвы 117 человек. Об этом ТАСС сообщил в понедельник источник в экстренных службах.

"Всего в здании в момент возгорания находилось 227 человек, 117 человек - эвакуированы в другие корпуса больницы", - сказал источник.

Собеседник ТАСС сообщил, что в подвальном помещении по адресу: улица Вавилова, д. 61, стр. 11, возник небольшой пожар - произошло возгорание в электрощитовой. По предварительным данным, горело электрооборудование на площади 1 кв. метр.

Здание было полностью обесточено, отделение реанимации переведено на работу от резервного питания. "Напряжение будет восстановлено в ближайшие 20 минут", - сказал собеседник агентства.

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