СК возбудил дело о превышении полномочий в колонии Петрозаводска

ПЕТРОЗАВОДСК, 14 октября. /ТАСС/. Следственное управления СК РФ по Карелии возбудило уголовное дело по факту превышения должностных полномочий сотрудниками исправительной колонии №9 в Петрозаводске. Об этом в понедельник сообщили в пресс-службе следственного управления.

В пятницу на платформе YouTube пользователь под ником "Говори правду" выложил ролик, на котором двое сотрудников колонии ИК-9 Петрозаводска избивают заключенного. Люди в кадре наносят ему удары по голове, телу и шее.

"Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Республике Карелия по размещенной в СМИ информации о неправомерных действиях сотрудников управления Федеральной службы исполнения наказаний России по Республике Карелия возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. "а" ч. 3 ст. 286 УК РФ ("Превышение должностных полномочий с применением насилия")", - говорится в сообщении.

По делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств происшествия. В понедельник также стало известно о служебной проверке в исправительном учреждении в Петрозаводске, которую проводят представители центрального аппарата ФСИН России.

О пытках над осужденными в ИК-9 издание "Медиазона" сообщало в сентябре со ссылкой на адвоката Виктора Молодежникова. Тогда УФСИН по Карелии начало проверку, а следственное управление СК РФ по республике организовало проверки по заявлениям нескольких заключенных.

Руководство колонии полностью отрицало пытки в исправительном учреждении. Начальник колонии Иван Савельев подал заявление в Следственный комитет по обвинениям в клевете и оскорблении в отношении представителей власти. Савельев просил проверить издание "Медиазона", а также планировал подать гражданский иск в отношении журналиста, СМИ и лиц, которые, по мнению начальника ИК-9, оболгали его и коллег.