Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

СК возбудил дело о превышении полномочий в колонии Петрозаводска

На платформе YouTube в пятницу появился ролик, на котором двое сотрудников колонии избивают заключенного

ПЕТРОЗАВОДСК, 14 октября. /ТАСС/. Следственное управления СК РФ по Карелии возбудило уголовное дело по факту превышения должностных полномочий сотрудниками исправительной колонии №9 в Петрозаводске. Об этом в понедельник сообщили в пресс-службе следственного управления.

На эту тему

В пятницу на платформе YouTube пользователь под ником "Говори правду" выложил ролик, на котором двое сотрудников колонии ИК-9 Петрозаводска избивают заключенного. Люди в кадре наносят ему удары по голове, телу и шее.

"Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Республике Карелия по размещенной в СМИ информации о неправомерных действиях сотрудников управления Федеральной службы исполнения наказаний России по Республике Карелия возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. "а" ч. 3 ст. 286 УК РФ ("Превышение должностных полномочий с применением насилия")", - говорится в сообщении.

По делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств происшествия. В понедельник также стало известно о служебной проверке в исправительном учреждении в Петрозаводске, которую проводят представители центрального аппарата ФСИН России.

О пытках над осужденными в ИК-9 издание "Медиазона" сообщало в сентябре со ссылкой на адвоката Виктора Молодежникова. Тогда УФСИН по Карелии начало проверку, а следственное управление СК РФ по республике организовало проверки по заявлениям нескольких заключенных.

Руководство колонии полностью отрицало пытки в исправительном учреждении. Начальник колонии Иван Савельев подал заявление в Следственный комитет по обвинениям в клевете и оскорблении в отношении представителей власти. Савельев просил проверить издание "Медиазона", а также планировал подать гражданский иск в отношении журналиста, СМИ и лиц, которые, по мнению начальника ИК-9, оболгали его и коллег.

Теги
РоссияКарелия
Реклама на ТАСС
Майнер в Ингушетии украл электричество, которого хватило бы на месяц региональной больнице
Объем похищенной неизвестным электроэнергии составил более 160 тыс. киловатт-часов
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС