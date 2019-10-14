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Теракт у собора Парижской Богоматери

СМИ: суд в Париже вынес приговоры по делу о попытке теракта у собора Нотр-Дам в 2016 году

Как сообщил телеканал BFMTV, главный организатор теракта Рашид Касим заочно осужден пожизненно

ПАРИЖ, 15 октября. /ТАСС/. Парижский суд присяжных вынес в понедельник вечером решение по делу группы лиц, причастных к попытке совершения теракта в сентябре 2016 года у собора Парижской Богоматери. Как сообщил телеканал BFMTV, главный организатор теракта, экстремист из террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) Рашид Касим заочно осужден пожизненно. Эта мера наказания может быть пересмотрена только через 22 года.

Касимом в июне 2016 году уже было организовано убийство сотрудника полиции и его супруги в департаменте Ивелин, а в июле того же года - католического священника в городе Сент-Этьен-дю-Рувре (Нормандия). Именно Касим управлял действиями женщин и указал после попытки теракта, где им можно было укрыться.

Непосредственными исполнителями неудавшейся атаки на собор были женщины. Двум главным фигурантам, Иньес Мадани и Орнелле Гийиньманн суд назначил сроки тюремного наказания в 25 и 30 лет тюрьмы соответственно. Еще одна участница группировки Сара Эрвуэ наказана судом 20 годами тюрьмы.

Попытка теракта

Парижская полиция утром 4 сентября 2016 года обнаружила на улице недалеко от кафедрального собора машину Peugeot в которой находились шесть баллонов с бытовым газом. Вызванные саперы констатировали, что была предпринята попытка взорвать эту машину - в ней был обнаружен разлитый бензин и сигареты, которыми его пытались поджечь.

Следователям, благодаря найденным отпечаткам пальцев, быстро удалось выйти на двух участниц попытки теракта Мадани и Гийиньманн. Ранее обе были известны полиции как лица, предпринявшие попытки перебраться в Сирию. 6 сентября Гийиньманн была задержана на одной из автострад на юге Франции - она пытались скрыться из Парижа со своим мужем и тремя детьми.

Нападение на полицейских

Женщины, почувствовав, что полиция выходит на их след, 8 сентября покинули свое убежище, вооружившись кухонными ножами. На расположенной поблизости автостоянке Эрвуэ нанесла удар ножом сотруднику главного управления внутренней безопасности, который, сидя в автомашине, вел наблюдение за домом где они находились. Другой полицейский в штатском открыл огонь по нападавшим и ранил в ногу Мадани. В дальнейшем эта женщина в апреле 2019 году была осуждена на восемь лет тюрьмы за то, что в период с марта 2015 по июнь 2016 годов агитировала людей присоединяться к отрядам боевиков в Сирии, а также совершать теракты во Франции и Бельгии.

Теги
ФранцияТеракт у собора Парижской Богоматери
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