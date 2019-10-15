Возобновлено водо- и энергоснабжение дома в Приморье, где произошло обрушение

ВЛАДИВОСТОК, 15 октября. /ТАСС/. Возобновлена подача воды и энергоснабжение дома, в котором ночью во вторник произошло обрушение. Об этом сообщил ТАСС руководитель управляющей компании "Форпост" Александр Шатилов.

"Мы запитали дом, электричество запитали, отсоединили, отсекли этот подъезд, который взорвался, третий, отсекли отопление, отсекли водовод, все остальные пять подъездов запитаны", - сообщил собеседник.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МЧС России по Приморскому краю, в пункте временного размещения (ПВР) находятся семь пожилых людей, другие жильцы дома разместились у соседей, знакомых или родственников. Остался ли кто-то из жильцов в доме, там не уточнили. По словам начальника отдела ГО, по ЧС и мобилизационной работе администрации Шкотовского района Сергея Колмакова, ПВР организован в в информационно-культурном досуговом центре (ИКДЦ) поселка Новонежино.

По данным экстренных служб региона, обрушение произошло в 03:30 по местному времени (20:30 мск) между четвертым и пятым этажом, обвалилась одна потолочная плита, стена и лестничный пролет. Как уточнили ТАСС в ЕДДС Шкотовского муниципального района, всего в подъезде проживали 19 человек, среди них 15 взрослых, четверо детей. Дом пятиэтажный, 90-квартирный, 6 подъездов. Одна женщина погибла, возбуждено уголовное дело, еще одна девочка получила ушибы мягких тканей.

Новонежино - поселок городского типа в Шкотовском районе Приморья. Население поселка превышает 2 тыс. человек.