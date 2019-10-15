В региональных штабах и у ряда активистов ФБК проходит серия обысков

МОСКВА, 15 октября. /ТАСС/. Сотрудники СК РФ проводят серию обысков в региональных штабах и у отдельных активистов Фонда борьбы с коррупцией (ФБК), основанного блогером Алексеем Навальным. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"Следователи пришли с обысками в региональные штабы в Архангельске и Белгороде. Также обыски проходят у активистов ФБК в Уфе, Самаре, Саратове, Екатеринбурге, Ярославле, Челябинске, Новокузнецке и Краснодаре. Все это связано с делом об отмывании денег", - сказал собеседник агентства.

В Twitter штаба ФБК в Белгороде также появилась информация об обысках.

СК расследует уголовное дело о легализации денежных средств, которые были направлены на финансирование некоммерческой организации "Фонд борьбы с коррупцией", возбужденное по ч. 4 ст. 174 УК РФ. По версии следствия, с января 2016 года по декабрь 2018 года лица, имеющие отношение к работе фонда, получили крупную сумму денег в рублях и валюте, причем эти средства были приобретены заведомо преступным путем. Как полагают в СК, соучастники преступления легализовали эти деньги, они были направлены на финансирование ФБК. В рамках расследования этого дела суды наложили арест на счета некоммерческих организаций ФБК и "Защита прав граждан", а также на более чем 100 счетов, принадлежащих ряду физических и юридических лиц.