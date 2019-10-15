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СМИ: в Китае при взрыве на химзаводе погибли четыре человека

Причины инцидента выясняются

ПЕКИН, 15 октября. /ТАСС/. Четыре человека погибли, еще два получили тяжелые травмы в результате взрыва на химическом заводе в Гуанси-Чжуанском автономном районе на юге Китая. Об этом сообщил во вторник информационный портал The Paper.

По его данным, ЧП произошло в 11:15 по местному времени (06:15 мск) в уезде Лучуань.

Спасатели уже прибыли на место происшествия и занимаются ликвидацией последствий взрыва. Оба пострадавших отправлены в больницу, им оказывается медицинская помощь.

Как сообщает в свою очередь агентство "Синьхуа", в результате инцидента пострадали три человека.

Причины инцидента выясняются, ведется следствие.

Теги
Китай
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