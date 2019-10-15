В Москве мужчина взял в долг у знакомого более 40 млн рублей и скрылся

МОСКВА, 15 октября. /ТАСС/. Мужчина в отделении банка Москвы обманом забрал у посетителя более 40 млн рублей и скрылся. Как сообщили ТАСС в пресс-службе столичного главка полиции, по этому факту проводится проверка.

"14 октября в 13:30 в полицию обратился гражданин с заявлением, в котором просит привлечь к уголовной ответственности мужчину 1977 года рождения, который путем обмана и злоупотребления доверием завладел денежными средствами в размере 40 млн 289 тыс. 475 рублей", - сообщили в полиции.

Как отметили в главке, в апреле в отделении банка, расположенном по адресу: Москва, 1-й Красногвардейский проезд, дом 15, между двумя мужчинами был заключен договор займа, на основании которого один передал другому более 40 млн рублей. "Мужчина должен был вернуть деньги не позднее 10 апреля, но до настоящего времени сумма не возвращена, злоумышленник скрылся", - добавили в пресс-службе.