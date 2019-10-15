В Сочи вынесли приговор обвиняемым в хищении земель, принадлежащих МВД

СОЧИ, 15 октября. /ТАСС/. Центральный районный суд в Сочи вынес приговор обвиняемым в хищении земель санатория "Салют", принадлежащих МВД России. Об этом сообщили в пресс-службе Краснодарского краевого суда.

"Центральный районный суд города Сочи вынес обвинительный приговор в отношении четырех лиц, обвиняемых в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество")", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, с октября 2015 года по сентябрь 2017 года подсудимые с помощью фальсифицированных документов и технической документации незаконно оформили в собственность одному из них земельный участок площадью свыше 1,7 тыс. кв. м, принадлежащий санаторию "Салют" МВД России. Ущерб составил 11,6 млн рублей.

Двум участникам преступления суд назначил наказание в виде лишения свободы от трех до четырех лет, и еще двух приговорил к лишению свободы условно. "Егоровой Р. В. [назначено наказание] в виде лишения свободы на срок 3 года с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима; Миносяну Р. А. - в виде лишения свободы на срок 4 года с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Караваеву Ю.В. и Кривцун В.Ю - 5 лет и 3 года лишения свободы условно", - сообщили в пресс-службе. Пятый обвиняемый объявлен в розыск по причине того, что он не явился на судебное заседание.