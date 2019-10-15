Директор ФБК заявил, что фонд не получал платежи от испанского инвестора

МОСКВА, 15 октября. /ТАСС/. Директор Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального Иван Жданов заявил, что платежи от испанского инвестора не поступали на счет этой организации. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

"6 и 16 сентября платежи от испанского плательщика не поступили на счет ФБК. Они просто туда не могут поступить, так как у нас на счете минус 75 млн рублей по арестам Следственного комитета. То есть деньги не попадают на счет, а сразу до поступления изымаются Следственным комитетом", - написал он.

Ранее официальный представитель СК РФ Светлана Петренко сообщила, что во вторник в рамках предварительного следствия в 30 субъектах проводятся обыски в штабах самой организации, а также по месту жительства ряда сотрудников региональных подразделений ФБК. Изымаются предметы и документы, имеющие значение для расследования. Петренко отметила, что ряд сотрудников ФБК вызван к следователям для допроса. Как отметила Петренко, по ходатайству следствия суд арестовал открытые ФБК в кредитных организациях счета.

9 октября Минюст внес ФБК в реестр НКО-иноагентов. По данным Минюста, фонд занимается политической деятельностью и получает иностранное финансирование - 140 тыс. в рублевом эквиваленте только в 2019 году, также были два транша из Испании и один из США.

СК расследует уголовное дело о легализации денежных средств, которые были направлены на финансирование некоммерческой организации Фонд борьбы с коррупцией, возбужденное по ч. 4 ст. 174 УК РФ. По версии следствия, с января 2016 по декабрь 2018 года лица, имеющие отношение к работе фонда, получили крупную сумму денег в рублях и валюте, причем эти средства были приобретены заведомо преступным путем. Как полагают в СК, соучастники преступления легализовали эти деньги, они были направлены на финансирование ФБК. В рамках расследования этого дела суды наложили арест на счета некоммерческих организаций ФБК и "Защита прав граждан", а также на более чем 100 счетов, принадлежащих ряду физических и юридических лиц.