СМИ: число жертв тайфуна "Хагибис" в Японии достигло 72

ТОКИО, 15 октября. /ТАСС/. Число жертв мощного тайфуна "Хагибис", который обрушился на Японию в минувшие выходные, увеличилось до 72 человек. Об этом сообщил во вторник телеканал NHK.

Еще не менее 10 человек числятся пропавшими без вести, более 200 пострадали. Наибольший урон был нанесен северо-востоку Японии и соседней с Токио префектуре Канагава.

Как заявил генеральный секретарь кабинета министров Ёсихидэ Суга, в районах, подвергшихся воздействию стихии, продолжается процесс восстановления инфраструктуры, ведутся поисково-спасательные операции. Всего в этих работах задействовано около 110 тыс. человек, включая бойцов Сил самообороны. Сейчас без электроэнергии остаются примерно 13 тыс. квартир и частных домов в районе Токио, в 130 тыс. по всей стране нет водоснабжения.

В пострадавших районах не работают более 230 школ, закрыты десятки супермаркетов, вышли из строя свыше 120 банкоматов. Разливы рек и водоемов зафиксированы более чем в 50 местах. Из-за подтоплений по-прежнему не налажено движение на ряде железнодорожных линий, включая скоростные.

Тайфун "Хагибис" ударил по основной территории Японии в субботу и прошел по тихоокеанскому побережью главного острова страны Хонсю. Как сообщили ТАСС в посольстве РФ в Японии, информации о пострадавших россиянах не поступало.