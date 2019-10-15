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CBS: гравюру "Горящий жираф" Сальвадора Дали украли из галереи в Сан-Франциско

Ее стоимость оценивается в $20 тыс.

ТАСС, 15 октября. Гравюра испанского художника-сюрреалиста Сальвадора Дали "Горящий жираф" была украдена из художественной галереи Dennis Rae Fine Art в Сан-Франциско (США) в воскресенье. Об этом сообщает телекомпания CBS.

По словам сотрудника галереи Рашада Хопкинса, который во время происшествия находился там один, он на мгновение отвернулся от располагавшейся в передней части галереи работы Дали, а когда повернулся обратно, ее уже не было на месте. На записях расположенных напротив галереи камер наблюдения виден человек, выбегающий из нее с гравюрой в руках.

"Горящий жираф" - редкая гравюра 1966 года. Ее стоимость оценивается в $20 тыс., сообщает CBS.

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