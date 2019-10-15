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Парижский аэропорт Орли сообщил о компьютерном сбое

Пассажиров предупредили о возможных задержках рейсов

ПАРИЖ, 15 октября. /ТАСС/. Парижский аэропорт Орли объявил о возможных задержках рейсов в связи с компьютерным сбоем, произошедшим во вторник. Об этом сообщила администрация воздушной гавани в своем Twitter.

"Технические проблемы наблюдаются сейчас в некоторых ИТ-системах аэропорта Париж - Орли, что может привести к задержкам. Все делается для того, чтобы как можно скорее возобновить нормальный режим работы", - гласит короткое заявление.

Сбой затронул и сайт аэропорта, где отображается график вылетов/прилетов. Согласно информации на сайте авиакомпании "Аэрофлот", один рейс из Орли в Москву запланирован сегодня в 15:30 по местному времени (16:30 мск), информации о его задержке пока нет.

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Франция
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