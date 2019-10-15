В Подмосковье возбудили уголовное дело после ДТП, в котором погиб подросток

МОСКВА, 15 октября. /ТАСС/. Полиция Подмосковья возбудила уголовное дело после ДТП в Клину, где погиб 13-летний мальчик. Об этом ТАСС сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

"Следственным отделом ОМВД России по Клину по факту ДТП, в результате которого погиб 13-летний мальчик, возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека" (ч. 3 ст. 264 УК РФ)", - сказала она.

Водитель автомобиля задержан, ему грозит максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.

Авария произошла во вторник около 07:55 мск на 86-м км трассы М-10 "Россия". 26-летний водитель, управляя автомобилем "МАЗ", совершил наезд на несовершеннолетнего пешехода, переходившего проезжую часть дороги в зоне действия пешеходного перехода. В результате дорожно-транспортного происшествия подросток погиб на месте.