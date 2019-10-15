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Верховный суд России оставил в силе приговор двум украинским диверсантам

Адвокат Владимира Дудки сообщила, что ее подзащитный, а также Алексей Бессарабов находятся в списке на обмен между Россией и Украиной

МОСКВА, 15 октября. /ТАСС/. Верховный суд России во вторник признал законным приговор украинцам Владимиру Дудке и Алексею Бессарабову, получившим по 14 лет колонии за подготовку диверсий в Крыму в 2016 году, передает корреспондент ТАСС из зала суда.

"Приговор суда первой инстанции оставить без изменения, жалобу защиты Дудки и Бессарабова - без удовлетворения", - огласил постановление судья.

Приговор вступил в законную силу.

Как сообщила ТАСС адвокат Дудки Оксана Железняк, ее подзащитный, а также Бессарабов находятся в списке на обмен между Россией и Украиной. "Дудка и Бессарабов находятся в списке на обмен. Это тот же список, по которому проводился обмен ранее, просто он большой, и часть заключенных осталась в России", - сказала адвокат.

Она добавила, что рассчитывает на первоочередной обмен Дудки и Бессарабова в связи с тяжестью назначенного им наказания.

Еще одним кандидатом на обмен, согласно информации защиты, является осужденный в России за шпионаж гражданин Украины Константин Давыденко.

В Севастополе 9 ноября 2016 года была задержана украинская диверсионная группа, куда входили Владимир Дудка, Дмитрий Штыбликов и Алексей Бессарабов. Все трое, по данным ФСБ, являются членами диверсионно-террористической группы управления разведки Минобороны Украины. По версии следствия, они планировали диверсии на объектах военной инфраструктуры и жизнеобеспечения в Крыму. Гособвинение в ходе прений сторон просило 15 лет лишения свободы для Дудки, для Бессарабова - 14 лет и 10 месяцев. Приговор Дудке и Бессарабову Севастопольский городской суд вынес 4 апреля.

Штыбликова в ноябре прошлого года Севастопольский городской суд признал виновным в приготовлении к диверсии, совершенной организованной группой, а также в нескольких эпизодах изготовления, хранения и перевозки боеприпасов, назначил пять лет лишения свободы в колонии строгого режима со штрафом в 200 тыс. рублей. Штыбликов признал вину в инкриминируемых преступлениях.

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