СК использует съемку из космоса при расследовании коррупционных преступлений

МОСКВА, 15 октября. /ТАСС/. Данные космической съемки помогают раскрывать должностные и экономические преступления. Об этом сообщил председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин в интервью "Российской газете".

"Наиболее востребованы материалы космической съемки при расследовании должностных, экономических и экологических преступлений, а также криминальных посягательств коррупционного характера", - сказал он.

Бастрыкин уточнил, что за первое полугодие этого года было обработано 36 следственных запросов о предоставлении данных дистанционного зондирования Земли из космоса, по которым получено 300 маршрутов съемки, из них российских снимков - 146. "По целому ряду уголовных дел данные дистанционного зондирования Земли, представленные криминалистическим центром, легли в основу обвинительных приговоров", - заключил он.