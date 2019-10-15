Жителя Уфы подозревают в изнасиловании несовершеннолетней иностранки

УФА, 15 октября. /ТАСС/. Жителя Уфы задержали по подозрению в изнасиловании иностранки, против него возбудили уголовное дело. Об этом говорится во вторник в сообщении, распространенном пресс-службой следственного управления СК РФ по Башкирии.

"Возбуждено уголовное дело в отношении 44-летнего уфимца по подозрению в изнасиловании потерпевшей, не достигшей 14-летнего возраста", - говорится в сообщении.

По версии следствия, подозреваемый неоднократно совершал преступление в 2017 и 2018 годах против несовершеннолетней иностранной гражданки, временно проживающей на территории РФ. С заявлением в правоохранительные органы обратилась мать потерпевшей.

"Подозреваемый задержан, с ним проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенных преступлений, решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу", - добавили в СК.