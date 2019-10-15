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Дело об избиении мужчины в Красноярске могут переквалифицировать на статью об убийстве

Во вторник возле здания региональной прокуратуры в Красноярске собрались около 50 местных жителей, которые требовали максимально объективного расследования дела
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© Снимок с видео/Следственный комитет РФ/ТАСС

КРАСНОЯРСК, 15 октября. /ТАСС/. Уголовное дело об избиении до смерти мужчины в собственной квартире в Красноярске могут переквалифицировать на статью об убийстве. Об этом журналистам во вторник сказал и. о. руководителя Главного следственного управления СК РФ по Красноярскому краю и Республики Хакасия Алексей Еремин.

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Ранее в СК РФ сообщили, что председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин передал в центральный аппарат уголовное дело об избиении до смерти мужчины в собственной квартире в Красноярске.

"Потому что изначально органами полиции уголовное дело было возбуждено по ч. 1 ст. 111 как причинение тяжелого вреда здоровью, потерпевший скончался позже в больнице. В дальнейшем уголовное дело, возможно, будет переквалифицировано на ст. 105 УК РФ ("Убийство"). Но это уже в компетенции следствия центрального аппарата", - сказал Еремин. По его словам, в отношении двух задержанных подозреваемых подано ходатайство об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу, которое будет рассмотрено завтра в суде.

Как передает корреспондент ТАСС, во вторник возле здания региональной прокуратуры в Красноярске собрались около 50 местных жителей. Они потребовали максимально объективного расследования этого дела. Все прошло спокойно, полиции не было.

Обстоятельства преступления

Ночью 15 сентября 24-летний и 29-летний мужчины после словесного конфликта в ходе телефонного разговора с их 31-летним знакомым приехали к нему домой, где на лестничной площадке, а затем и в квартире избили его. Потерпевший был доставлен в больницу, где, несмотря на все усилия врачей, умер. Изначально уголовное дело было возбуждено органами МВД, но в связи со смертью избитого мужчины материалы были переданы в следственные органы Главного следственного управления СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия.

14 октября были задержаны двое подозреваемых в избиении. С ними проводятся неотложные следственные действия. По данным СК, один из задержанных ранее судим за мошенничество и грабеж, а второй - за грабеж и незаконный оборот наркотиков. Версию следствия о причастности задержанных к преступлению подтверждает видео с места преступления, снятое знакомым подозреваемых.

По данным телеканала "Россия-24", один из подозреваемых - Андрей Шилов - сын председателя Емельяновского поселкового совета депутатов и бывшей судьи Емельяновского районного суда. Телеканал ранее также разместил короткое аудиопризнание, якобы сделанное Шиловым в ночь конфликта с погибшим Дмитрием Сисигиным. В нем Шилов говорит об избиении и произносит фразу: "Я его убил". Телеканал не исключает, что Шилов говорил о Сисигине.

Теги
Бастрыкин, Александр ИвановичРоссияКрасноярский край
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