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Фигурантам дела о хищении у Роскосмоса 330 млн рублей продлили меру пресечения на полгода

Заседание, на котором прокурор огласит обвинительное заключение, назначено на 1 ноября

МОСКВА, 15 октября. /ТАСС/. Химкинский городской суд Московской области на шесть месяцев продлил меру пресечения фигурантам уголовного дела о хищении 330 млн рублей у госкорпорации "Роскосмос". Об этом ТАСС сообщил адвокат Станислав Шостак, представляющий в суде интересы председателя адвокатской конторы "Третьяков и партнеры" Игоря Третьякова.

"Химкинский суд Подмосковья во вторник удовлетворил ходатайство прокуратуры и на шесть месяцев, то есть до 4 апреля 2020 года, продлил арест Третьякову и Сергею Лемешевскому. Срок домашнего ареста Екатерины Аверьяновой продлен также на полгода", - сказал защитник.

По его словам, следующее судебное заседание, на котором прокурор огласит обвинительное заключение и подсудимые выскажут свое отношение к нему, назначено на 1 ноября.

"Суд также разрешит вопрос по заявленным защитой ходатайствам о возвращении дела прокурору и передаче дела по территориальной подсудности в другой суд", - сказал защитник. Он уточнил, что защита настаивает на передаче дела в Мещанский суд Москвы.

Фигурантами дела о хищении у Роскосмоса, кроме Третьякова, являются руководитель дирекции правового обеспечения АО "Научно-производственное объединение им. С. А. Лавочкина" Екатерина Аверьянова и экс-гендиректор НПО Сергей Лемешевский. Они обвиняются в совершении мошеннических действий в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ).

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