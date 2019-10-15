Адвокат: устроивший стрельбу в метро Москвы полицейский не подозревался в преступлениях

МОСКВА, 15 октября. /ТАСС/. Прапорщик полиции Алексей Смирнов, который застрелил своего коллегу и ранил еще одного на станции метро "Рязанский проспект" в Москве, никогда не проходил подозреваемым в должностных преступлениях. Об этом в понедельник ТАСС сообщил адвокат Смирнова Александр Самухов.

"Необходимо подчеркнуть, что мой подзащитный никогда не обвинялся и не проходил подозреваемым по делу о взятках, никаких процессуально значимых действий в отношении него по статьям, связанным со взяточничеством, не велось", - сказал Самухов.

Вместе с тем, сообщил он, прапорщик долгое время находился в разработке службы собственной безопасности МВД на Московском метрополитене, как и другие его коллеги, которых рассчитывали уличить в мелких взятках.

"Доказательства собрать не удалось. И от моего подзащитного стали требовать дачи показаний на коллег, однако Смирнов этого делать не стал, и с лета 2018 года на него стали оказывать давление, вынуждая написать заявление об увольнении по собственному желанию", - сказал защитник.

Вечером 18 сентября Смирнов открыл стрельбу в вестибюле метро "Рязанский проспект" по своим коллегам, пытавшимся его задержать. Они предполагали, что Смирнов может быть причастен к взятке в 2 тыс. рублей. В результате один сотрудник полиции погиб, второй был госпитализирован в тяжелом состоянии. Подозреваемый полицейский был задержан. Ему предъявлено обвинение по ст. 317 УК РФ ("Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа"), максимальное наказание по которой - пожизненное лишение свободы.