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УФСИН проверяет обстоятельства смерти заключенного в СИЗО Симферополя

Обвиняемый обращался к медикам с жалобами на состояние здоровья в марте 2019 года, но не жаловался на медицинское обслуживание

СИМФЕРОПОЛЬ, 15 октября. /ТАСС/. Сотрудники управления Федеральной службы исполнения наказаний по Республике Крым и городу Севастополю проводят проверку в связи со смертью заключенного в СИЗО Симферополя, сообщили ТАСС во вторник в пресс-службе ведомства.

"По факту смерти в учреждении проводится проверка, материалы которой будут направлены в следственные органы. <...> 13 октября 2019 года в 19:50 в одной из камер СИЗО-1 обвиняемому Ш. 1968 года рождения стало плохо. Во время прибытия сотрудников медицинской части обвиняемый Ш. находился в бессознательном состоянии, ему была оказана необходимая медицинская помощь, вызвана бригада скорой медицинской помощи, проведены реанимационные мероприятия. К сожалению, спасти обвиняемого не удалось", - сказал собеседник.

Он уточнил, что обвиняемый обращался к медикам с жалобами на состояние здоровья в марте 2019 года. После этого он наблюдался амбулаторно в медицинской части учреждения, получал необходимое лечение. "Жалоб на медицинское обслуживание от него не поступало", - отметил представитель УФСИН.

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