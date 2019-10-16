В Приморье разбирают завалы в пострадавшем при обрушении жилом доме

ВЛАДИВОСТОК, 16 октября. /ТАСС/. Разбор завалов ведется в жилом многоквартирном доме в поселке Новонежино в Приморье, где произошло обрушение между этажами. Об этом сообщил ТАСС в среду руководитель управляющей компании "Форпост" Александр Шатилов.

Обрушение произошло в пятиэтажном 90-квартирном доме 15 октября в 03:30 по местному времени (20:30 мск, 14 октября) между четвертым и пятым этажами, обвалилась одна потолочная плита, стена и лестничный пролет. Пострадали жители 17 квартир, одна женщина погибла, еще одна девочка получила ушибы мягких тканей, ей госпитализация не потребовалась.

"Разбор завалов начали вчера, но уже без нас, мы там прожекторы поставили. Работы начались поздно вечером, по крайней мере, техника подошла, выгружались ребята с краном, с оборудованием", - сообщил собеседник.

Как пояснил ТАСС глава Шкотовского района Виктор Михайлов, также на месте выполнены работы по укреплению конструкций. Жители провели ночь в своих квартирах, кроме жителей двух подъездов. Во вторник он сообщил ТАСС, что из них эвакуировали около 40 человек. По словам начальника ГО и ЧС района Сергея Колмакова, в пункте временного размещения (ПВР) в Смоляниново сейчас находятся шесть человек. Для них организовано питание.

Жилой дом построен в 1974 году, в нем ни разу не проводился капитальный ремонт. В связи с ЧП возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности. По данным СК, причиной разрушений мог стать неисправный водонагревательный прибор.

Новонежино - поселок городского типа в Шкотовском районе Приморья. Население поселка превышает 2 тыс. человек.