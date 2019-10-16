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Fox: в Калифорнии на нефтехранилище возник крупный пожар

По предварительной информации, пострадавших нет

ТАСС, 16 октября. Крупный пожар вспыхнул во вторник на нефтехранилище в Калифорнии. Как сообщил местный филиал телекомпании Fox, в тушении огня принимают участие около 200 пожарных.

Возгорание произошло на нефтехранилище компании NuStar Energy, расположенном в населенном пункте Крокетт. В местном пожарном управлении подтвердили, что загорелись три резервуара. При этом, по некоторым данным, в них находится не нефть, а этанол.

По предварительной информации, пострадавших нет. Власти рекомендовали жителям близлежащих районов не выходить на улицу, а также плотно закрыть все двери и окна.

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США
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